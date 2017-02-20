Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2017)

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7352 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,52% - до 1,8425 маната. Курс рубля снизился на 1,33% - до 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7352 1 Евро 1.8425 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3320 1 Аргентинское песо 0.1108 1 Белорусский рубль 0.9247 1 Бразильский реал 0.5589 1 Дирхам ОАЭ 0.4724 1 Южноафриканский рэнд 0.1330 100 Вон Республики Корея 0.1514 1 Чешская крона 0.0682 100 Чилийских песо 0.2694 1 Китайский юань 0.2527 1 Датская крона 0.2478 1 Грузинский лари 0.6567 1 Гонконгский доллар 0.2236 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1552 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1949 1 Швейцарский франк 1.7304 1 Израильский шекель 0.4679 1 Канадский доллар 1.3260 1 Кувейтский динар 5.6845 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1150 1 Малазийский ринггит 0.3892 1 Мексиканское песо 0.0848 1 Молдавский лей 0.0871 1 Египетский фунт 0.1099 1 Норвежская крона 0.2080 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.4257 1 Сингапурский доллар 1.2242 1 Саудовский риал 0.4627 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3510 1 Турецкая лира 0.4788 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.2164 1 Новый туркменский манат 0.4966 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5354 1 Новозеландский доллар 1.2455 Золото (1 унция) 2155,0316 Серебро (1 унция) 31,1295 Платина (1 унция) 1752,5520 Палладий (1 унция) 1376,0130