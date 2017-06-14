Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2017)

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,2%, составив 1,9092 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7023 1 Евро 1.9092 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2840 1 Аргентинское песо 0.1073 1 Белорусский рубль 0.9079 1 Бразильский реал 0.5134 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1334 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0730 100 Чилийских песо 0.2574 1 Китайский юань 0.2505 1 Датская крона 0.2567 1 Грузинский лари 0.7036 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1701 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1959 1 Швейцарский франк 1.7578 1 Израильский шекель 0.4825 1 Канадский доллар 1.2875 1 Кувейтский динар 5.6080 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3995 1 Мексиканское песо 0.0944 1 Молдавский лей 0.0936 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2019 100 Узбекских сум 0.0436 1 Польский злотый 0.4553 1 Сингапурский доллар 1.2320 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3546 1 Турецкая лира 0.4836 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5464 1 Новозеландский доллар 1.2294 Золото (1 унция) 2148,3026 Серебро (1 унция) 28,7008 Платина (1 унция) 1581,4367 Палладий (1 унция) 1508,2378