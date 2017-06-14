Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2017)

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,2%, составив 1,9092 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7023
|1 Евро
|1.9092
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2840
|1 Аргентинское песо
|0.1073
|1 Белорусский рубль
|0.9079
|1 Бразильский реал
|0.5134
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1334
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2574
|1 Китайский юань
|0.2505
|1 Датская крона
|0.2567
|1 Грузинский лари
|0.7036
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1701
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1959
|1 Швейцарский франк
|1.7578
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2875
|1 Кувейтский динар
|5.6080
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3995
|1 Мексиканское песо
|0.0944
|1 Молдавский лей
|0.0936
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2019
|100 Узбекских сум
|0.0436
|1 Польский злотый
|0.4553
|1 Сингапурский доллар
|1.2320
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3546
|1 Турецкая лира
|0.4836
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5464
|1 Новозеландский доллар
|1.2294
|Золото (1 унция)
|2148,3026
|Серебро (1 унция)
|28,7008
|Платина (1 унция)
|1581,4367
|Палладий (1 унция)
|1508,2378
Namiq HüseynovАвтор новости
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