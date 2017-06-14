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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2017)

    1 доллар США - 1,7023 маната

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,2%, составив 1,9092 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0299 маната.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.7023
    1 Евро1.9092
    1 Российский рубль0.0299
    1 Австралийский доллар1.2840
    1 Аргентинское песо0.1073
    1 Белорусский рубль0.9079
    1 Бразильский реал0.5134
    1 Дирхам ОАЭ0.4635
    1 Южноафриканский рэнд0.1334
    100 Вон Республики Корея0.1512
    1 Чешская крона0.0730
    100 Чилийских песо0.2574
    1 Китайский юань0.2505
    1 Датская крона0.2567
    1 Грузинский лари0.7036
    1 Гонконгский доллар0.2183
    1 Индийская рупия0.0265
    1 Английский фунт стерлингов2.1701
    100 Индонезийских рупий0.0128
    100 Иранских риалов0.0046
    1 Шведская крона0.1959
    1 Швейцарский франк1.7578
    1 Израильский шекель0.4825
    1 Канадский доллар1.2875
    1 Кувейтский динар5.6080
    1 Казахстанский тенге0.0054
    1 Киргизский сом0.0249
    100 Ливанских фунтов0.1129
    1 Малазийский ринггит0.3995
    1 Мексиканское песо0.0944
    1 Молдавский лей0.0936
    1 Египетский фунт0.0939
    1 Норвежская крона0.2019
    100 Узбекских сум0.0436
    1 Польский злотый0.4553
    1 Сингапурский доллар1.2320
    1 Саудовский риал0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования)2.3546
    1 Турецкая лира0.4836
    1 Тайваньский доллар0.0563
    1 Таджикский сомони0.1930
    1 Новый туркменский манат0.4871
    1 Украинская гривна0.0654
    100 Японских йен1.5464
    1 Новозеландский доллар1.2294
    Золото (1 унция)2148,3026
    Серебро (1 унция)28,7008
    Платина (1 унция)1581,4367
    Палладий (1 унция)1508,2378

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