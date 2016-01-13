Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2016)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5682 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,6980 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,98% и составил 0,0203 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5682
|1 Евро
|1.6980
|1 Российский рубль
|0.0203
|1 Австралийский доллар
|1.1031
|1 Аргентинское песо
|0.1163
|100 Белорусских рублей
|0.0081
|1 Бразильский реал
|0.3893
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4269
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0949
|100 Вон Республики Корея
|0.1303
|1 Чешская крона
|0.0628
|100 Чилийских песо
|0.2149
|1 Китайский юань
|0.2384
|1 Датская крона
|0.2276
|1 Грузинский лари
|0.6480
|1 Гонконгский доллар
|0.2021
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2681
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1835
|1 Швейцарский франк
|1.5604
|1 Израильский шекель
|0.3979
|1 Канадский доллар
|1.1019
|1 Кувейтский динар
|5.1521
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0206
|100 Ливанских фунтов
|0.1040
|1 Малазийский ринггит
|0.3576
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0770
|1 Египетский фунт
|0.2003
|1 Норвежская крона
|0.1765
|100 Узбекских сум
|0.0557
|1 Польский злотый
|0.3894
|1 Сингапурский доллар
|1.0936
|1 Саудовский риал
|0.4178
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1675
|1 Турецкая лира
|0.5181
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.2142
|1 Новый туркменский манат
|0.4612
|1 Украинская гривна
|0.0675
|100 Японских йен
|1.3257
|1 Новозеландский доллар
|1.0304
|Золото (1 унция)
|1702,1243
|Серебро (1 унция)
|21,6490
|Платина (1 унция)
|1321,9926
|Палладий (1 унция)
|737,0540
Tural İbadlıАвтор новости