Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2016)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5682 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,6980 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,98% и составил 0,0203 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5682 1 Евро 1.6980 1 Российский рубль 0.0203 1 Австралийский доллар 1.1031 1 Аргентинское песо 0.1163 100 Белорусских рублей 0.0081 1 Бразильский реал 0.3893 1 Дирхам ОАЭ 0.4269 1 Южноафриканский рэнд 0.0949 100 Вон Республики Корея 0.1303 1 Чешская крона 0.0628 100 Чилийских песо 0.2149 1 Китайский юань 0.2384 1 Датская крона 0.2276 1 Грузинский лари 0.6480 1 Гонконгский доллар 0.2021 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2681 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1835 1 Швейцарский франк 1.5604 1 Израильский шекель 0.3979 1 Канадский доллар 1.1019 1 Кувейтский динар 5.1521 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0206 100 Ливанских фунтов 0.1040 1 Малазийский ринггит 0.3576 1 Мексиканское песо 0.0879 1 Молдавский лей 0.0770 1 Египетский фунт 0.2003 1 Норвежская крона 0.1765 100 Узбекских сум 0.0557 1 Польский злотый 0.3894 1 Сингапурский доллар 1.0936 1 Саудовский риал 0.4178 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1675 1 Турецкая лира 0.5181 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.2142 1 Новый туркменский манат 0.4612 1 Украинская гривна 0.0675 100 Японских йен 1.3257 1 Новозеландский доллар 1.0304 Золото (1 унция) 1702,1243 Серебро (1 унция) 21,6490 Платина (1 унция) 1321,9926 Палладий (1 унция) 737,0540