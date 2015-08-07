Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2015)

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0497
|1 Евро
|1.1453
|1 Российский рубль
|0.0164
|1 Австралийский доллар
|0.7739
|1 Аргентинское песо
|0.1139
|100 Белорусских рублей
|0.0067
|1 Бразильский реал
|0.2970
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0825
|100 Вон Республики Корея
|0.0901
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1546
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1535
|1 Грузинский лари
|0.4536
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6285
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1201
|1 Швейцарский франк
|1.0698
|1 Израильский шекель
|0.2765
|1 Канадский доллар
|0.8000
|1 Кувейтский динар
|3.4626
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2676
|1 Мексиканское песо
|0.0643
|1 Молдавский лей
|0.0551
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1268
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.2732
|1 Сингапурский доллар
|0.7570
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4604
|1 Турецкая лира
|0.3778
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый Туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8410
|1 Новозеландский доллар
|0.6886
|Золото (1 унция)
|1143,9106
|Серебро (1 унция)
|15,3781
|Платина (1 унция)
|995,1156
|Палладий (1 унция)
|628,7703
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook