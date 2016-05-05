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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2016)

    1 доллар США - 1,5082 маната

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,5082 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,7322 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0227 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5082
    1 Евро 1.7322
    1 Российский рубль 0.0227
    1 Австралийский доллар 1.1303
    1 Аргентинское песо 0.1059
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4249
    1 Дирхам ОАЭ 0.4106
    1 Южноафриканский рэнд 0.1013
    100 Вон Республики Корея 0.1294
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2246
    1 Китайский юань 0.2319
    1 Датская крона 0.2328
    1 Грузинский лари 0.6855
    1 Гонконгский доллар 0.1943
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1891
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1870
    1 Швейцарский франк 1.5737
    1 Израильский шекель 0.3980
    1 Канадский доллар 1.1755
    1 Кувейтский динар 5.0148
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3769
    1 Мексиканское песо 0.0851
    1 Молдавский лей 0.0766
    1 Египетский фунт 0.1698
    1 Норвежская крона 0.1854
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3939
    1 Сингапурский доллар 1.1121
    1 Саудовский риал 0.4022
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1415
    1 Турецкая лира 0.5130
    1 Тайваньский доллар 0.0466
    1 Таджикский сомони 0.1916
    1 Новый туркменский манат 0.4460
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.4079
    1 Новозеландский доллар 1.0411
    Золото (1 унция) 1935,0206
    Серебро (1 унция) 26,2668
    Платина (1 унция) 1600,2002
    Палладий (1 унция) 906,4282

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