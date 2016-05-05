​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2016)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,5082 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,7322 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5082
|1 Евро
|1.7322
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.1303
|1 Аргентинское песо
|0.1059
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4249
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4106
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1013
|100 Вон Республики Корея
|0.1294
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2246
|1 Китайский юань
|0.2319
|1 Датская крона
|0.2328
|1 Грузинский лари
|0.6855
|1 Гонконгский доллар
|0.1943
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1891
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.5737
|1 Израильский шекель
|0.3980
|1 Канадский доллар
|1.1755
|1 Кувейтский динар
|5.0148
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3769
|1 Мексиканское песо
|0.0851
|1 Молдавский лей
|0.0766
|1 Египетский фунт
|0.1698
|1 Норвежская крона
|0.1854
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3939
|1 Сингапурский доллар
|1.1121
|1 Саудовский риал
|0.4022
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1415
|1 Турецкая лира
|0.5130
|1 Тайваньский доллар
|0.0466
|1 Таджикский сомони
|0.1916
|1 Новый туркменский манат
|0.4460
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.4079
|1 Новозеландский доллар
|1.0411
|Золото (1 унция)
|1935,0206
|Серебро (1 унция)
|26,2668
|Платина (1 унция)
|1600,2002
|Палладий (1 унция)
|906,4282
Tural İbadlıАвтор новости
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