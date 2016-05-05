​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2016)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,5082 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,08% и составил 1,7322 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5082 1 Евро 1.7322 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.1303 1 Аргентинское песо 0.1059 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4249 1 Дирхам ОАЭ 0.4106 1 Южноафриканский рэнд 0.1013 100 Вон Республики Корея 0.1294 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2246 1 Китайский юань 0.2319 1 Датская крона 0.2328 1 Грузинский лари 0.6855 1 Гонконгский доллар 0.1943 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1891 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.5737 1 Израильский шекель 0.3980 1 Канадский доллар 1.1755 1 Кувейтский динар 5.0148 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3769 1 Мексиканское песо 0.0851 1 Молдавский лей 0.0766 1 Египетский фунт 0.1698 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3939 1 Сингапурский доллар 1.1121 1 Саудовский риал 0.4022 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1415 1 Турецкая лира 0.5130 1 Тайваньский доллар 0.0466 1 Таджикский сомони 0.1916 1 Новый туркменский манат 0.4460 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.4079 1 Новозеландский доллар 1.0411 Золото (1 унция) 1935,0206 Серебро (1 унция) 26,2668 Платина (1 унция) 1600,2002 Палладий (1 унция) 906,4282