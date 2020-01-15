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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8925 маната, курс рубля – на 0,72% - до 0,0276 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8925
1 Российский рубль 0.0276
1 Австралийский доллар 1.1726
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8017
1 Бразильский реал 0.4115
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1181
100 Вон Республики Корея 0.1468
1 Чешская крона 0.0752
100 Чилийских песо 0.2204
1 Китайский юань 0.2466
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5916
1 Гонконгский доллар 0.2186
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2145
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1795
1 Швейцарский франк 1.7574
1 Израильский шекель 0.4905
1 Канадский доллар 1.3019
1 Кувейтский динар 5.6038
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4170
1 Мексиканское песо 0.0905
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1070
1 Норвежская крона 0.1915
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2616
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3471
1 Турецкая лира 0.2888
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0715
100 Японских йен 1.5469
1 Новозеландский доллар 1.1240
Золото (1 унция) 2638.6465
Серебро (1 унция) 30.3960
Платина (1 унция) 1684.3855
Палладий (1 унция) 3733.0300
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