Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8925 маната, курс рубля – на 0,72% - до 0,0276 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8925
|1 Российский рубль
|0.0276
|1 Австралийский доллар
|1.1726
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8017
|1 Бразильский реал
|0.4115
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1181
|100 Вон Республики Корея
|0.1468
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2204
|1 Китайский юань
|0.2466
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5916
|1 Гонконгский доллар
|0.2186
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2145
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1795
|1 Швейцарский франк
|1.7574
|1 Израильский шекель
|0.4905
|1 Канадский доллар
|1.3019
|1 Кувейтский динар
|5.6038
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4170
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1070
|1 Норвежская крона
|0.1915
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4482
|1 Сингапурский доллар
|1.2616
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3471
|1 Турецкая лира
|0.2888
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0715
|100 Японских йен
|1.5469
|1 Новозеландский доллар
|1.1240
|Золото (1 унция)
|2638.6465
|Серебро (1 унция)
|30.3960
|Платина (1 унция)
|1684.3855
|Палладий (1 унция)
|3733.0300
Kənan SadıqovАвтор новости