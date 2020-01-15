Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,8925 маната, курс рубля – на 0,72% - до 0,0276 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8925 1 Российский рубль 0.0276 1 Австралийский доллар 1.1726 1 Аргентинское песо 0.0283 1 Белорусский рубль 0.8017 1 Бразильский реал 0.4115 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1181 100 Вон Республики Корея 0.1468 1 Чешская крона 0.0752 100 Чилийских песо 0.2204 1 Китайский юань 0.2466 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.5916 1 Гонконгский доллар 0.2186 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2145 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1795 1 Швейцарский франк 1.7574 1 Израильский шекель 0.4905 1 Канадский доллар 1.3019 1 Кувейтский динар 5.6038 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4170 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.1070 1 Норвежская крона 0.1915 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4482 1 Сингапурский доллар 1.2616 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3471 1 Турецкая лира 0.2888 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0715 100 Японских йен 1.5469 1 Новозеландский доллар 1.1240 Золото (1 унция) 2638.6465 Серебро (1 унция) 30.3960 Платина (1 унция) 1684.3855 Палладий (1 унция) 3733.0300