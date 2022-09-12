О нас

Курс доллара снизился к евро

Курс доллара снизился к евро Стоимость доллара в понедельник утром продемонстрировал рост к иене и снижение к евро, рынки ожидают статистику инфляции в США, которая может продолжить замедляться.
Финансы
12 сентября 2022 г. 09:10
Курс доллара снизился к евро

Стоимость доллара в понедельник утром продемонстрировал рост к иене и снижение к евро, рынки ожидают статистику инфляции в США, которая может продолжить замедляться.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0079 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, курс доллара к иене поднимается до 143,18 иены со 142,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 108,83 пункта.

Рынки ожидают во вторник публикацию статистики годовой инфляции в США по итогам августа. Аналитики дают прогноз, согласно которому рост потребительских цен в стране может показать замедление второй месяц подряд — до 8,1% с 8,5% и 9,1% месяц за месяцем ранее.

Инвесторы вместе с тем продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку в сентябре также на 75 базисных пунктов, как уже было решено дважды минувшим летом. По данным CME Group, такую вероятность допускают 90% аналитиков. А 10% экспертов полагает, что повышение ставки может быть замедлено до 50 базисных пунктов.

Мировые финансовые регуляторы склонны к повышению ставок рефинансирования для борьбы с инфляцией. Такая политика вызывает на рынках опасения по поводу возможной рецессии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Dollar rate falls against euro

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi