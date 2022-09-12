Курс доллара снизился к евро

Стоимость доллара в понедельник утром продемонстрировал рост к иене и снижение к евро, рынки ожидают статистику инфляции в США, которая может продолжить замедляться.

Стоимость доллара в понедельник утром продемонстрировал рост к иене и снижение к евро, рынки ожидают статистику инфляции в США, которая может продолжить замедляться.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0079 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, курс доллара к иене поднимается до 143,18 иены со 142,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 108,83 пункта.

Рынки ожидают во вторник публикацию статистики годовой инфляции в США по итогам августа. Аналитики дают прогноз, согласно которому рост потребительских цен в стране может показать замедление второй месяц подряд — до 8,1% с 8,5% и 9,1% месяц за месяцем ранее.

Инвесторы вместе с тем продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку в сентябре также на 75 базисных пунктов, как уже было решено дважды минувшим летом. По данным CME Group, такую вероятность допускают 90% аналитиков. А 10% экспертов полагает, что повышение ставки может быть замедлено до 50 базисных пунктов.

Мировые финансовые регуляторы склонны к повышению ставок рефинансирования для борьбы с инфляцией. Такая политика вызывает на рынках опасения по поводу возможной рецессии.