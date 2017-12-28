Кредитные вложения в финансовый сектор Азербайджана резко сократились

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Объем кредитных вложений в финансовом секторе с начала текущего года снизился в 2,3 раза и на 1 ноября 2017 года составил 214,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный финансовый отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что наблюдаемый в январе рост кредитования этого сектора сменился последовательным снижением в течение последующих месяцев. Так, в январе был зафиксирован рост на 2,4%, а кредитные вложения на 1 февраля составили 505,6 млн манатов. На 1 марта данный показатель составил 351,9 млн манатов (спад на 30% в месячном сравнении), на 1 апреля - 337,9 млн манатов (-3,98%), на 1 мая - 252,1 млн манатов (-25,4%), на 1 июня - 249,0 млн манатов (-1,2%), на 1 июля - 230,8 млн манатов (-7,3%), на 1 августа - 229,6 млн манатов (-0,5%), на 1 сентября - 224,3 млн манатов (-2,3%), на 1 октября - 220,9 млн манатов (-1,5%), на 1 ноября - 214,5 млн манатов (-2,9%).

Согласно отчету, доля финансового сектора в совокупном кредитовании экономики страны на 1 ноября 2017 года составила 1,77%.