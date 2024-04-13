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Китай в 2023 году импортировал потребительских товаров на $275 млрд

Китай в 2023 году импортировал потребительских товаров на $275 млрд Общий объем импорта потребительских товаров из Китая в 2023 году вырос на 1,2% в годовом выражении и составил 1,95 трлн юаней ($275 млрд).
Финансы
13 апреля 2024 г. 09:47
Китай в 2023 году импортировал потребительских товаров на $275 млрд

Общий объем импорта потребительских товаров в Китай в 2023 году вырос на 1,2% в годовом выражении и составил 1,95 трлн юаней ($275 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Шэн Цюпин, выступивший в субботу на церемонии открытия IV Китайской международной выставки потребительских товаров в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань).

"Потребительский рынок в Китае обладает большой емкостью и несколькими уровнями глубины. Общая тенденция на повышение его качества и расширение не изменилась. В 2023 году Китай импортировал потребительских товаров на 1,95 трлн юаней - рост на 1,2% в годовом выражении", - сказал замминистра, добавив, что Китай является самым крупным потребительским рынком в мире.

Согласно данным, которые назвал Шэн Цюпин, объем трансграничного розничного импорта Китаем товаров по каналам электронной коммерции за весь прошлый год составил 141,7 млрд юаней ($19,9 млрд). Рост этого показателя составил 7% в годовом исчислении.

Что касается внутреннего рынка, то, по словам замминистра коммерции, объем продаж потребительских товаров достиг в 2023 году нового рекордного уровня в 47,1 трлн юаней ($6,6 трлн), что на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

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