Кэти Вуд: Через 5 лет биткоин может подорожать до $500 тыс.

Стоимость биткоина через 5 лет может достичь 500 тыс. долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на
По ее мнению, прогноз реализуется, если компании будут использовать для диверсификации своих портфелей биткоин, а институциональные инвесторы - тратить 5% средств на покупку этой криптовалюты.
При этом в пользу перспективности биткоина, добавила она, говорит и тот факт, что некоторые страны начинают использовать его в качестве официального платежного средства. Такая практика действует в Сальвадоре, а к нему могут присоединиться Украина и Панама.
К.Вуд считает, что есть еще одна криптовалюта, у которой такой же большой потенциал - эфир, чья стоимость с начала года выросла на 350%.
Отметим, что биткоин, по состоянию на 21:00 по бакинскому времени, стоил 48 214,84 долларов США, а эфир - 3 531,7 долларов США. За неделю эти криптовалюты подорожали на 4,64% и 2,21% соответственно.