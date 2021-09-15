Кэти Вуд: Через 5 лет биткоин может подорожать до $500 тыс.

Стоимость биткоина через 5 лет может достичь 500 тыс. долларов США

Стоимость биткоина через 5 лет может достичь 500 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Insider , с таким прогнозом выступила генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд.

По ее мнению, прогноз реализуется, если компании будут использовать для диверсификации своих портфелей биткоин, а институциональные инвесторы - тратить 5% средств на покупку этой криптовалюты.

При этом в пользу перспективности биткоина, добавила она, говорит и тот факт, что некоторые страны начинают использовать его в качестве официального платежного средства. Такая практика действует в Сальвадоре, а к нему могут присоединиться Украина и Панама.

К.Вуд считает, что есть еще одна криптовалюта, у которой такой же большой потенциал - эфир, чья стоимость с начала года выросла на 350%.

Отметим, что биткоин, по состоянию на 21:00 по бакинскому времени, стоил 48 214,84 долларов США, а эфир - 3 531,7 долларов США. За неделю эти криптовалюты подорожали на 4,64% и 2,21% соответственно.