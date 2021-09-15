О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кэти Вуд: Через 5 лет биткоин может подорожать до $500 тыс.

Кэти Вуд: Через 5 лет биткоин может подорожать до $500 тыс. Стоимость биткоина через 5 лет может достичь 500 тыс. долларов США
Финансы
15 сентября 2021 г. 21:30
Кэти Вуд: Через 5 лет биткоин может подорожать до $500 тыс.

Стоимость биткоина через 5 лет может достичь 500 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Insider, с таким прогнозом выступила генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд.

По ее мнению, прогноз реализуется, если компании будут использовать для диверсификации своих портфелей биткоин, а институциональные инвесторы - тратить 5% средств на покупку этой криптовалюты.

При этом в пользу перспективности биткоина, добавила она, говорит и тот факт, что некоторые страны начинают использовать его в качестве официального платежного средства. Такая практика действует в Сальвадоре, а к нему могут присоединиться Украина и Панама.

К.Вуд считает, что есть еще одна криптовалюта, у которой такой же большой потенциал - эфир, чья стоимость с начала года выросла на 350%.

Отметим, что биткоин, по состоянию на 21:00 по бакинскому времени, стоил 48 214,84 долларов США, а эфир - 3 531,7 долларов США. За неделю эти криптовалюты подорожали на 4,64% и 2,21% соответственно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Минэкономики: Обсуждения проектов бюджета с Минфином будут продолжены
Минэкономики: Обсуждения проектов бюджета с Минфином будут продолжены
15 сентября 2021 г. 20:37
Инфляция в Канаде достигла 18-летнего максимума
Инфляция в Канаде достигла 18-летнего максимума
15 сентября 2021 г. 20:16
ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики
ООН ожидает рекордного за 50 лет роста мировой экономики
15 сентября 2021 г. 19:14
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился до 4,4 млн долларов
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился до 4,4 млн долларов
15 сентября 2021 г. 17:07
Счетная палата проверила работу Верховного суда
Счетная палата проверила работу Верховного суда
15 сентября 2021 г. 11:51
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (15.09.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (15.09.2021)
15 сентября 2021 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)
15 сентября 2021 г. 09:40
Цена акций Apple снизилась после презентации
Цена акций Apple снизилась после презентации
15 сентября 2021 г. 02:21
Мировой долг достиг рекордных $296 трлн
Мировой долг достиг рекордных $296 трлн
14 сентября 2021 г. 22:03
Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит
Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi