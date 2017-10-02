Kapital Bank проводит акцию для работников образования

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Kapital Bank по случаю празднования 5 октября - Дня учителя проводит лотерею "Осенняя возможность" в рамках проекта "Хорошая профессия, специальное предложение" для работников образования, получающих зарплату по платежным картам банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, по условиям акции, владелец карты, зарегистрировавший свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником лотереи.

Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится 2 ноября и 4 декабря 2017 года. Будут разыграны более 500 денежных призов. В последнем тираже лотереи будет разыгрываться 1 приз в размере 3 000 манатов.

Кампания продолжится до 1 декабря 2017 года. В рамках акции работники образования, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться скидкой до 2% на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.