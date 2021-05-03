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Иран призвал страны Каспийского экономического форума снизить торговые тарифы

Иран призвал страны Каспийского экономического форума снизить торговые тарифы АБР запускает налоговый хаб для улучшения мобилизации внутренних ресурсов
Финансы
3 мая 2021 г. 20:32
Иран призвал страны Каспийского экономического форума снизить торговые тарифы

В понедельник первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири призвал представителей стран-участниц Каспийского экономического форума снизить торговые тарифы между ними.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Азиатского банка развития (АБР).

«Наша торговля развивается, но мы должны достичь новых целей и создать другие условия для общего экономического развития», - сказал Джахангири в ходе мероприятия.

Форум начался в воскресенье в туристической зоне Аваза, расположенной на туркменском побережье Каспийского моря и завершится в понедельник. В нем приняли участие высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора и академических кругов из всех пяти прикаспийских государств - Ирана, России, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана, а также из ряда международных организаций для улучшения торговли и инвестиций, связанных с Каспийским морем, которое, по оценкам, содержит около 50 миллиардов баррелей нефти и 9 триллионов кубометров газа.

Азиатский банк развития сегодня запустил Азиатско-Тихоокеанский налоговый центр, чтобы создать открытую и инклюзивную платформу для продвижения стратегического политического диалога, улучшить обмен знаниями и усилить координацию налоговой политики и администрирования между АБР, его членами и партнерами по развитию.

Центр позволит максимально использовать региональные и международные ресурсы для усиления мобилизации внутренних ресурсов (DRM) и международного налогового сотрудничества (ITC) в развивающихся странах-членах АБР (РСЧ).

«На данный момент мобилизация внутренних ресурсов стала основным стратегическим приоритетом для наших РСЧ. Это будет иметь жизненно важное значение для решения проблемы устойчивости долга и достижения Целей устойчивого развития, - сказал президент АБР Масацугу Асакава на семинаре в рамках 54-го ежегодного заседания АБР. - Отсутствие панрегионального налогового сообщества было уникальным и значительным недостатком для Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы решить эту проблему, я хотел бы объявить сегодня об официальном запуске Азиатско-Тихоокеанского налогового центра».

Центр будет поддерживать РСЧ по трем основным составляющим: подготовка среднесрочных стратегий получения доходов (MTRS); дорожные карты для автоматизации налогового администрирования и активного участия в международных налоговых инициативах.

Центр призван сыграть ключевую роль в этих программах, стимулируя региональный диалог и обмен знаниями о необходимых реформах. Через хаб АБР будет:

- тесно координировать свои действия с Международным валютным фондом (МВФ) для поддержки РСЧ в формулировании ССПД для конкретных стран, с такими мероприятиями, как региональные семинары в сотрудничестве с Платформой сотрудничества в области налогообложения и диагностическими инструментами, такими как Инструмент диагностической оценки налоговой администрации;

-провести оценку потребностей для подготовки дорожных карт по автоматизации налогового администрирования в РСЧ и поддержать их реализацию в сотрудничестве с партнерами по развитию и ведущими странами в этой области;

- содействовать политическому диалогу с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стимулировать активное участие РСЧ в Инклюзивной структуре по размыванию базы и перемещению прибыли (BEPS) и Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей;

- и применять свои финансовые инструменты, такие как политическое и проектное кредитование, а также техническую помощь для продвижения DRM, принятия международных налоговых стандартов и увеличения инвестиций в технологии со стороны налоговых органов.

АБР создает секретариат для ввода в действие хаба и планирует организовать Руководящий комитет, чтобы собрать вместе ключевых партнеров по развитию и РСЧ, желающих активно участвовать в хабе. Он будет работать в тесном сотрудничестве с секретариатом хаба, чтобы руководить работой хаба.

К четвертому кварталу 2021 года хаб организует первую конференцию высокого уровня, чтобы сообщить о прогрессе и обсудить следующие шаги по трем строительным блокам хаба, включая детали деятельности секретариата хаба и Руководящего комитета.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, устойчивого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней бедности. Основанный в 1966 году АБР имеет 68 членов, 49 из которых из региона.

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Версия на английском языке ADB launches tax hub to enhance domestic resource mobilization and international tax cooperation

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