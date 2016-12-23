Иностранный акционер Bashak İnam Sigorta намерен продать свою долю

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Турецкая компания Groupama Sigorta, контролирующая 14% акций ОАО Bashak İnam Sigorta хочет продать свою долю. Об этом сообщил Report осведомленный источник на страховом рынке.

По его словам, причиной является намерение владельца турецкой компании – французской компании Groupama продать страховой бизнес в Турции. В конечном итоге французы приняли решение покинуть и азербайджанский рынок.

Однако пока желающих приобрести долю Groupama Sigorta в Bashak İnam Sigorta нет. Сейчас внимание акционеров азербайджанской компании больше направлено на другого акционера – находящегося в процессе ликвидации ОАО Zaminbank.

Дело в том, что ликвидатор банка – Азербайджанский фонд страхования вкладов хочет отозвать средства на сумму 1,7 млн манатов, вложенных Zaminbank в уставный капитал Bashak İnam Sigorta. Это будет означать сокращение совокупного капитала компании с 5 до 3,3 млн манатов, что нарушит требование к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний (5 млн манатов).

Таким образом, акционеры Bashak İnam Sigorta должны будут срочно найти замену Zaminbank и увеличить капитал. Этот вопрос обсуждался на прошедшем вчера внеочередном общем собрании акционеров. Принятое по итогам заседания решение будет обнародовано на следующей неделе.