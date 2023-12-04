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Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62%

Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% в годовом выражении и достигла максимума за 11 месяцев.
Финансы
4 декабря 2023 г. 12:22
Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62%

Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% в годовом выражении и достигла максимума за 11 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Статистический институт страны Turkstat.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал еще более значительный рост потребительских цен в прошлом месяце - на 63%. В октябре инфляция составила 61,4%.

Рост цен на коммунальные услуги в ноябре ускорился до 37,5% по сравнению с 26% месяцем ранее, на алкогольную и табачную продукцию - до 71,4% с 62%, одежду и обувь - до 40,7% с 39,2%, услуги связи - до 48,2% с 46,7%.

Тем временем подъем цен на продукты питания замедлился до минимальных за четыре месяца 67,2% с 72%, на транспортные услуги - до 70% с 72%.

В помесячном исчислении темпы инфляции снизились до 3,3% в ноябре с 3,4% в октябре.

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Версия на английском языке Inflation in Türkiye accelerates to 62% in November
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə illik inflyasiya noyabrda 62 %-ə yüksəlib

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