Региональный директор IFC: Сегодня Азербайджану важно найти новые источники для роста

Интервью регионального директора Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер информационному агентству Report.

В течение 25 лет, с момента членства Азербайджана в IFC,корпорация выделила стране свыше 500 миллионов долларов. Насколько эффективны реализуемые за счет этих средств проекты и довольны ли Вы их результатами?

Будучи крупнейшей организацией по обеспечению мирового развития, сфокусированная на поддержке частного сектора развивающихся рынков IFC использует рычаги по оказанию помощи в искоренении бедности и обеспечении дальнейшего процветания. Мы поддерживаем частный сектор Азербайджана вот уже на протяжении более двух десятилетий, инвестировав около полмиллиарда долларов США, с привлечением и других заемщиков. Кроме того, IFC оказала поддержку в размере 100 миллионов долларов посредством своей программы торгового финансирования и выделила 250 миллионов долларов на проект строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

На протяжении многих лет, инвестиции IFC дополнялись рядом проектов консультационной поддержки развития частного сектора. Эти проекты внесли вклад в реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, помогли усилить банковский сектор в ряде областей, включая перекредитование малых и средних предпринимателей, а также поддержали развитие инфраструктуры финансового рынка и обеспечили повышение эффективности системы корпоративного управления.

Могу привести следующий пример. По нашей рекомендации, правительство Азербайджана реализовало ряд управленческих реформ для поддержки развития финансовой инфраструктуры и обеспечения доступности кредитования для малого бизнеса. Рекомендации корпорации помогли разработать соответствующий закон по транзакциям, который позволяет малому бизнесу, часто не имеющему таких активов как недвижимость, использовать в качестве залога свои движимые активы, включая инвентарь, дебиторские задолженности и оборудование. В результате этой реформы был создан реестр движимого имущества, обремененного залогом. По данным Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана, с момента учреждения реестра в марте 2018 года от азербайджанских кредиторов были получены уведомления о кредитных заявках по 32 000 заемщикам, включая малые предприятия, что облегчает доступ этих предприятий к финансированию.

По рекомендации IFC, правительством также был разработан современный закон о кредитных бюро, позволивший создать первое частное кредитное бюро страны в 2018 году. Это помогло повысить качество и охват кредитной информации, снизив риски финансовых учреждений и облегчив доступ к кредитованию.

Недавно мы с целью обеспечения эффективного управления валютными рисками подписали соглашение с Bank Respublika, облегчив тем самым доступ к финансированию местного бизнеса и мелких фирм в местной валюте. По условиям соглашения, МВФ и Bank Respublika будут осуществлять операции межвалютного свопа, которые позволят банку хеджировать свое финансирование в долларах США и лучше управлять своими активами и обязательствами. Посредством операций межвалютного свопа банк улучшит доступ клиентов к долгосрочному финансированию, помогая местным предприятиям развиваться и создавать новые рабочие места.

То есть, мы проделали большую работу. Тем не менее, можно сделать еще больше, так как Азербайджан стоит на пороге новой эры – эры реформ. Мы знаем, что для обеспечения экономического развития важно наличие жизнеспособного частного сектора, при котором фирмы будут вкладывать новые инвестиции, создавать рабочие места и повышать производительность.

Это особенно актуально для Азербайджана, где создание условий, облегчающих рост ненефтяного сектора, приобретает все большее значение. Таким образом, именно сегодня так важно найти новые источники роста для Азербайджана, так как новые нормы создали совершенно новую среду для развития экономики страны.

На протяжении последних десятилетий, Азербайджан эффективно пользовался своими ресурсами. Был снижен уровень бедности в стране, обеспечен рост среднего класса, и страна добилась прогресса в улучшении условий жизни населения. Но в свете недавних событий, в частности, снижения цен на нефть, странам региона, включая Азербайджан, приходится приспосабливаться к новым экономическим реалиям.

Необходимо искать новые источники развития. Мы рады, что правительство страны признает эту необходимость и предпринимает шаги не только для диверсификации своей экономики, но и для того, чтобы частный сектор стал ведущим звеном в этой диверсификации. Действительно, одним из основных элементов ускорения и поддержания прогресса является усиление частного сектора, как основного фактора роста.

Финансовая корпорация сохраняет приверженность поддержанию устойчивого развития и диверсификации азербайджанской экономики, помогая мобилизации частного сектора.

Учитывая принятую Азербайджаном новую среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом, какие проекты и новые направления сотрудничества обсуждаются между IFC и Азербайджаном?

Наш рамочный документ о партнерстве, охватывающий финансовые годы 2016-2020 гг, является составной частью стратегии Группы Всемирного банка по Азербайджану. Он нацелен на оказание поддержки стране на ее пути к устойчивому, инклюзивному росту с ведущей позицией в этом процессе частного сектора.

Стратегия ВБ предусматривает повышение роли частного сектора в обеспечении развития, IFC работает с правительством Азербайджана для облегчения деятельности компаний в Азербайджане и инвестировании в ненефтяную экономику. Мы поддерживаем правительство, внедряя международный опыт в стране в сфере управления бизнесом и инвестиционной политики, и мы также помогаем повысить конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора, являющегося основным источником новых рабочих мест.

В ответ на мобилизацию усилий правительства для обеспечения благоприятного делового климата и повышения привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций в ненефтяном секторе, IFC планирует продолжить оказание поддержки проведению реформ пр улучшению инвестиционного климата.

Кроме того, мы осуществляем проект электронных и цифровых финансовых услуг, нацеленный на расширение финансовой вовлеченности путем повышения доступа физических лиц и мелких предпринимателей к цифровым финансовым услугам, помогая им расти и создавать рабочие места. Проект нацелен на оказание помощи во внедрении современных электронных банковских услуг в стране, улучшая доступ к финансовым услугам для клиентов, которым сложно пользоваться банковскими услугами в филиалах банка, путем разработки законодательной и регуляторной базы. Он также обеспечит правовую и рыночную поддержку в развитии экосистемы, ведущей к переходу к цифровым финансовым услугам.

Эти консультативные проекты финансируются нашим партнером-донором - Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям (SECO).

Вот уже более двух десятилетий IFC вкладывает инвестиции в нашу страну, и мы продолжаем изучать возможности прямого инвестирования в компании частного сектора в стране, а также в финансовые учреждения для перекредитования малых и средних предприятий.

И, наконец, IFC стремится поддерживать правительство в структурировании пилотных проектов в сфере государственно-частного партнерства (РРР). Мы можем оказать помощь в привлечении частных инвестиций посредством консультативной поддержки по сделкам в рамках PPP, а также структурировать инвестиции до и после приватизации, предлагая наш богатый международный опыт структурирования проектов РРР в различных секторах.

Азербайджан предпринимает определенные шаги для привлечения зарубежных инвестиций. Что может предложить IFC для ускорения данного процесса?

Инвесторы принимают решение о вложении средств в другую страну с учетом ряда основных факторов, включая политическую и экономическую стабильность, размер рынка, работу судебно-правовой системы (например по разногласиям в бизнесе и защите прав собственности), а также наличие благоприятной деловой среды, единые правила игры с другими компаниями сектора, качество инфраструктуры экономики и наличие квалифицированной или дешевой рабочей силы.

Здесь важно обеспечить дальнейшее продвижение в сфере макроэкономической и финансовой стабильности. Азербайджану нужно проводить политику в направлении диверсификации путем привлечения прямых иностранных инвестиций, что возможно посредством предоставления определенных преимуществ для более эффективного инвестирования путем реформ с целью расширения политической, правовой, регуляторной и институциональной базы для инвестиций.

Важность прямых иностранных инвестиций связана не только с капиталом, который они вкладывают, но и, что более важно, с эффективными знаниями, которые обеспечат взаимодействие местных азербайджанских предпринимателей с мировой экономикой.

Никакая политика не может достичь экономической диверсификации за короткий срок. Всегда есть необходимость в сочетании макрополитик, которые обеспечивают благоприятный для инвестиций бизнес-климат, и микрополитик, которые позволяют фирмам в определенных секторах инвестировать, идти на риск, внедрять инновации и улучшать свою производительность и иметь доступ к ключевым рынкам.

Диверсификация – это интернационализация. Азербайджану нужно обновить свои навыки, стандарты, институциональные и координационные механизмы для продвижения азербайджанского бизнеса на международном рынке.

В то время как внутренний рынок Азербайджана относительно мал, стране нужно развиваться для взаимодействия с европейскими и азиатскими рынками путем расширения транспортных связей и либерализации торговли посредством сети двусторонней и многосторонней свободной торговли и инвестиционных соглашений.

Усилия по улучшению законодательной базы по иностранным инвестициям следует направить на создание правовой системы, соответствующей международным стандартам. Не менее важно и обеспечение их реализации.

Азербайджану следует продолжить реформы, направленные на упрощение регуляторного законодательства для бизнеса, и позволить рыночным механизмам работать без бюрократического вмешательства.

Азербайджану также нужно приоритизировать государственные инвестиции в инфраструктуру экономики для обеспечения развития областей, которые могут стать конкурентоспособными и привлекать прямые иностранные инвестиции. Например, в области агробизнеса, развитие такой инфраструктуры, как производственные и складские помещения и логистика, обычно обеспечивается частным сектором. Но частные инвесторы могут и не проявлять интерес к инвестированию в сектор по причине отсутствия нормальных дорог и ирригационной системы.

Развитие новых конкурентоспособных областей также потребует наличия более квалифицированных кадров.

Международные финансовые институты и агентства по развитию играют важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиции в развивающиеся рынки и страны.

В дополнение к со-финансированию проектов прямых иностранных инвестиций, IFC, входящая в Группу Всемирного банка, оказывает ряд консультационных услуг правительствам стран, помогая им привлекать, сохранять и повышать выгоду от внутренних и внешних инвестиций. И мы готовы предоставить рекомендации азербайджанскому правительству в этих сферах.