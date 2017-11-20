Goldman Sachs: в 2018 году ФРС повысит ставки 4 раза

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Goldman Sachs верит в устойчивый рост американской экономики и ожидает четырех повышений ставки в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, по мнению главного экономиста Goldman Sachs Яна Хатциуса, экономика США подходит к новому 2018 году, показав хороший импульс. Все это дает возможность полагать, что в следующем году Федеральная резервная система (ФРС) будет более активно проводить политику ужесточения денежно-кредитной политики.

Хатциус и его команда понизили прогноз по уровню безработицы на конец следующего года до 3,7%, а к концу 2019-го и вовсе до 3,5%.

Ранее в начале октября Ян Хатциус повысил вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре с 75% до 80%. Банкир уверен, что ФРС не остановится ни перед чем.