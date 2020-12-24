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Фондовые биржи Великобритании и Франции растут

Фондовые биржи Великобритании и Франции растут Ключевым событием для инвесторов в последний день перед Рождеством является соглашение между ЕС и Британией по торговле
Финансы
24 декабря 2020 г. 13:52

Фондовые рынки Великобритании и Франции растут в четверг на оптимизме вокруг торгового соглашения между Европейским союзом и Великобританией после конца переходного периода Brexit.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,4% — до 6 521,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5 541,06 пункта.

Объем торгов в четверг и пятницу ожидается сниженным в связи с празднованием католического Рождества. В четверг фондовый рынок Германии закрыт, а рынки Великобритании и Франции работают меньше обычного, в пятницу торги в Европе, а также в США и частично в Азии, проходить не будут.

Ключевым событием для инвесторов в последний день перед Рождеством является соглашение между ЕС и Британией по торговле. Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. В четверг представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что стороны продолжают работать над торговым соглашением. О заключении торговой сделки может быть объявлено сегодня.

"Рисковые настроения сегодня руководят рынками, и, похоже, они обусловлены в большей степени оптимизмом в отношении сделки по Brexit", — считает руководитель отдела экономики рынков капитала Scotiabank Дерек Холт (Derek Holt).

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