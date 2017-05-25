Fitch снизил рейтинг Международного банка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ Международного банка Азербайджана (МБА) с уровня "CCC" до "RD" (Restricted default).

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, снижение рейтинга последовало вслед за объявлением плана реструктуризации иностранных обязательств МБА, представленного 23 мая 2017 года. Реструктуризация долга, в соответствии с критериями Fitch, создаст проблему замены долга (DDE), поскольку, помимо сокращения срока погашения крупных долгов, она предполагает снижение объема долгов конечных кредиторов, продления их сроков и снижение процентных ставок.

План реструктуризации долгов МБА завершится после заседания кредиторов в июле этого года. Однако Fitch уже сейчас снизил рейтинг МБА. Банк уже приостановил исполнение своих обязательств. Такая ситуация сохранится до завершения реструктуризации долгов, которая охватит крупные негосударственные валютные заимствования в объеме 2,2 млрд долларов и не коснется депозитов и недепозитных обязательств в нацвалюте.