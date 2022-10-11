Fitch отозвало все рейтинги Starbucks

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Starbucks на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом и отозвало все рейтинги компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Starbucks на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом и отозвало все рейтинги компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "F2".

"Рейтинг Starbucks отражает ее доминирующее положение в мировом сегменте кофе премиум-класса быстрого приготовления, где продается около 35 тыс. единиц банок кофе на 83 рынках. Сильный спрос в сочетании с изменениями в потребительских предпочтениях вынудил Starbucks пересмотреть планировку и процессы в магазинах, что потребовало значительных инвестиций в ее рестораны и сотрудников", - поясняет агентство.

Отзыв рейтингов агентство объясняет коммерческими причинами.

Fitch прогнозирует, что выручка сети вырастет на 9% в 2023 и 2024 годах. Кроме того, агентство ожидает, что компания будет повышать цены на свои продукты, несмотря на перспективу потери клиентов.