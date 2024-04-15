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Финансовый поток в Азербайджан вырос на 13%

Финансовый поток в Азербайджан вырос на 13% В первом квартале этого года финансовый поток в Азербайджан составил 24,8 млрд манатов, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
15 апреля 2024 г. 11:00
Финансовый поток в Азербайджан вырос на 13%

В первом квартале этого года финансовый поток в Азербайджан составил 24,8 млрд манатов, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В структуре входящих платежей на сферы госуправления и обороны пришлось 31,3%, строительства - 13%%, оптовой и розничной торговли - 14%.

Существенный рост поступлений наблюдался в отраслях госуправления и обороны (882,1 млн манатов), и профессиональная, научно-техническая деятельность (471,8 млн манатов).

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Версия на английском языке Azerbaijan observes nearly 13% growth in financial flow for Q124
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyə axını 13 % artıb

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