Европейские фондовые индексы снизились

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 3 июля американские фондовые рынки были закрыты по случаю 4 июля - дня независимости США и по этой причине никакие операции не проводились. В настоящее время индекс Dow Jones составляет 17 730,11 пункта, индекс S&P 500 - 2 076,78 пункта, а Nasdaq - 5 009,22 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,67% - до 6 858,78 пункта, Германский DAX на 0,37% - до 11 058,39 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,57% - до 4 808,22 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,12% и составила 1 167,80 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1114 доллара (+0,16%).