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Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны»
Финансы
7 июля 2020 г. 13:54
Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году

Реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии. В опубликованном в мае прогнозе ЕК прогнозировала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%. Также в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

ЕК ожидает падения экономики всего Евросоюза в текущем году на 8,3%, а не на 7,4%, как ожидала весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%. «Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны», — добавляет ЕК.

«Эти прогнозы несколько ниже весенних и указывают на неполное восстановление экономики, поскольку ожидается, что объем валового продукта в конце 2021 года будет примерно на 2% ниже, чем до кризиса, и примерно на 4,5% ниже зимнего прогноза по ВВП. Прогнозы по инфляции практически не изменились с весны: 0,3% ожидается в этом году и 1,1% — в 2021 году», — говорится в докладе.

В своем промежуточном летнем прогноз ЕК приводит также прогноз по мировому ВВП, за исключением стран ЕС. Показатель, согласно ожиданиям Еврокомиссии, сократится на 3,9% против ожидавшегося весной снижения на 2,9%, а в 2021 году вырастет на 4,9% вместо 5%, которые ЕК ждала весной. Последний прогноз ЕК по всей мировой экономике был опубликован в мае, и тогда организация прогнозировала, что она сократится в нынешнем году из-за пандемии нового коронавируса на 3,5%.

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