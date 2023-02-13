Еврокомиссия повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8%

Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем, осеннем прогнозе.

Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем, осеннем прогнозе.

Как передает Report, об этом говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

Ожидания на 2024 год остались прежними - рост на 1,6%.

Оценка роста ВВП еврозоны, куда входит 20 из 27 государств союза, также была повышена на текущий год: до 0,9% с 0,3%. Прогноз на 2024 год не поменялся - подъем на 1,5%.

По итогам 2022 года ВВП Евросоюза и еврозоны выросли на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3% и 3,2% соответственно.

Оценка инфляции в еврозоне на текущий год снижена до 5,6% с 6,1%. Ожидания на 2024 год также понижены до 2,5% с 2,6%.

Что касается ЕС, Еврокомиссия улучшила оценку до 6,4% с 7,0%. На следующий год прогноз снижен до 2,8% с 3,0%.

В 2022 году инфляция в еврозоне, согласно зимнему прогнозу ЕК, составила 8,4%, а в ЕС - 9,2% против ожидавшихся осенью 8,5% и 9,3% соответственно.