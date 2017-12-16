Если США применит новые санкции, Россия может потребовать назад свои облигации

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Банк России РФ готовится к возможным новым внешним шокам, в их числе - санкции США.

Как передает Report со ссылкой Forexpf.ru, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В этом случае возможно краткосрочное повышение волатильности на некоторых рынках. По итогам заседания ЦБ была снижена ключевая ставка на 50 пунктов до 7.75%. "Безусловно, мы учитываем такую вероятность, делаем оценки. Возможно повышение волатильности на определенных рынках, но на наш взгляд оно будет краткосрочным, потому что у центрального банка есть все инструменты для того, чтобы не допустить какого-то возрастания финансовых рисков для финансовой стабильности", - рассказал она. Напомним, после того, как Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ, казначейству было поручено определить, возможно ли наложение санкций на госдолг России. Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России в феврале. В этом случае ЦБ не исключает возможности покупки суверенного долга РФ, но не факт, что посчитает целесообразным использовать этот инструмент, заявила Набиуллина. "Мы это не исключаем, но не факт, что мы посчитаем целесообразным применять этот инструмент", - сказала Набиуллина.

Отметим, что в настоящий момент часть внутреннего государственного долга России в размере 33 % или 37 млрд. долларов находится на балансе иностранных инвесторов.