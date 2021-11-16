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Эльман Рустамов: В следующем году инфляция будет в диапазоне 6-7% годовых

Эльман Рустамов: В следующем году инфляция будет в диапазоне 6-7% годовых Главной целью денежно-кредитной политики в 2022 году станет возвращение уровня инфляции к приемлемой целевой траектории и эффективное управление внутренними факторами инфляции.
Финансы
16 ноября 2021 г. 14:17
Эльман Рустамов: В следующем году инфляция будет в диапазоне 6-7% годовых

Главной целью денежно-кредитной политики в 2022 году станет возвращение уровня инфляции к приемлемой целевой траектории и эффективное управление внутренними факторами инфляции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, согласно базовому прогнозу инфляции ЦБА,с середины следующего года темпы годовой инфляции начнут снижаться, и ее уровень будет находиться в диапазоне 6-7%.

По данным Госкомстата, в январе-октябре текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,7 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-106,7 %, непродовольственным товарам-104,6 %, платным услугам населению-105%.

По прогнозам Центробанка, по итогам 2021 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6,2-6,5% против 2,8% в 2020 году. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 9,5-10,5%.

По прогнозам правительства, в 2022 году и в последующие три года инфляция в Азербайджане составит в среднем около 3,5%. Согласно прогнозу, в 2022 году инфляция составит в среднем 4%, в 2023-3,3%, а в 2024 и 2025-3,2% в год.

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Версия на английском языке Elman Rustamov: Inflation in 2022 to be in the range of 6-7% per annum
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Gələn il inflyasiya aşağı düşərək, illik 6-7 % intervalında olacaq"

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