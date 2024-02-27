Эксперт: Биткоин дорожает на фоне значительного притока средств на рынок

Стоимость биткоина (BTC) впервые с 2021 года превысила отметку в 57 тыс. долларов США. На данный момент его цена составляет 56,2 тыс. долларов США. В результате рыночная капитализация ведущей мировой криптовалюты выросла до 1,1 трлн долларов США.

Стоимость биткоина (BTC) впервые с 2021 года превысила отметку в 57 тыс. долларов США. На данный момент его цена составляет 56,2 тыс. долларов США. В результате рыночная капитализация ведущей мировой криптовалюты выросла до 1,1 трлн долларов США.

Report попытался выяснить причины столь резкого роста стоимости цифровой валюты.

Эксперт по рынку криптовалют Эльнур Гулиев видит причину в росте вложений в биткоин со стороны ряда фондов и корпоративных компаний. Иными словами, рост цены стимулирован значительным притоком средств на рынок.

"В апреле этого года ожидается "халвинг биткоина" (снижение наполовину вознаграждения за каждый добытый блок). Согласно статистике, цена BTC всегда начинала расти за несколько месяцев до халвинга и достигала очередного исторического максимума. Другая причина - рост вероятности, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку раньше времени", — отметил он.

По мнению эксперта, цифровая валюта вступает в новый "бычий цикл": "Мы наблюдаем, что биткоин нацелен на рост до исторического максимума в 69 000 долларов США. Однако считаю, что биткоин должен в скором времени преодолеть целевые уровни в 57,9 тыс. и 58,2 тыс. долларов США, чтобы обновить следующий исторический максимум".

По словам эксперта, помимо прочего, индекс страха и жадности (Fear&Greed Index) в настоящее время составляет 79 пунктов, что означает склонность к покупке среди инвесторов.

"Как правило, когда этот показатель превышает 90 пунктов, крупные инвесторы начинают продажу", - добавил Э. Гулиев.