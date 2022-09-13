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Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

Экономика Азербайджана выросла почти на 6% В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 84 880,4 млн манатов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 сентября 2022 г. 12:22
Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 84 880,4 млн манатов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

За последний год в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость сократилась на 2%, а в ненефтегазовом – выросла на 10,3%.

52,5% производства ВВП приходится на промышленность, 7,9% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,1% - на транспорт и складское хозяйство, 5,1% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,9% - на строительство, 1,5% - на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,1% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,6%.

ВВП на душу населения составил 8440,1 маната.

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