Экономика Азербайджана выросла более чем на 7 %

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 50 млрд. 867,5 млн. манатов, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года

В январе-мае текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 50 млрд. 867,5 млн. манатов, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость составляет 0,5%, а в ненефтегазовом- 11%.

По данным, 54,7% производства ВВП приходится на промышленность, 7,6%- на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,1%- на транспорт и складское хозяйство, 3,8%- на строительство, 2,9%- на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,4%- на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3%- на сферу информации и связи, 14,5%- на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,7%.

ВВП на душу населения составил 5 063,1 маната.