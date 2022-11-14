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Экономика Азербайджана выросла более чем на 5%

Экономика Азербайджана выросла более чем на 5% За январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 111 млрд манатов или на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
14 ноября 2022 г. 16:13
Экономика Азербайджана выросла более чем на 5%

За январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 111 млрд манатов или на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,4%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 9,7%.

По данным, 52,9% производства ВВП приходится на промышленность, 7,9% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 5,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,1% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,9% - на строительство, 1,5% - на размещение туристов и общественное питание, 1,3% - на сферы информации и связи, 14% - на долю других отраслей, чистые налоги на продукцию и импорт составляют 7,5% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране вырос на 54,35% и составил 11 033 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by over 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 5 %-dən çox böyüyüb

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