EBRD обновил инвестиционный портфель по Азербайджану

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 3,318 млрд евро в 180 проектов в Азербайджане.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 3,318 млрд евро в 180 проектов в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EBRD.

По сравнению с показателями, опубликованными в январе этого года, EBRD увеличил количество финансируемых проектов в Азербайджане на 2 единицы, а инвестиционный портфель - на 13 млн евро.

Доля частного сектора в инвестиционном портфеле EBRD составляет 12%.

Отметим, что в настоящее время в портфеле банка по Азербайджану 34 активных проекта. Портфель по этим проектам составляет 805 млн евро (больше на 4 млн евро).

Согласно уточненному портфелю, из них 88,3% или 711 млн евро (больше на 2 млн евро) пришлось на инфраструктурные проекты, 8,7% или 70 млн евро (больше на 3 млн евро) - на промышленность, торговлю и агробизнес, а 3% или 24 млн евро (больше на 4 млн евро) - на финансовые институты.

Инвестиции EBRD в Азербайджан составили 1% от общего портфеля.

Напомним, что количество проектов, финансируемых EBRD в Азербайджане, вновь увеличилось и приблизилось к показателям 2015-2017 годов (9 проектов в год).