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    EBRD намерен увеличить свою долю в Holcim Azerbaijan

    Ивана Дуарте: В настоящее время наша доля составляет 10%, мы намерены увеличить ее до 20%

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) намерен увеличить свою долю в Holcim Azerbaijan. 

    Об этом сказала Report глава азербайджанского представительства банка Ивана Дуарте.

    По ее словам, в настоящее время доля EBRD в Holcim Azerbaijan составляет 10%: "Идут переговоры, мы намерены увеличить ее до 20%".

    Представитель банка также отметила, что сейчас банк продолжает наблюдения по выгодным предложениям: "Однако конкретных планов по приобретению какой-либо новой доли нет. В то же время мы не думаем увеличивать имеющиеся доли".

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