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Доллар снижается к мировым валютам после Дня благодарения в США

Доллар снижается к мировым валютам после Дня благодарения в США При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ второй раз за неделю обновил исторический рекорд
Финансы
27 ноября 2020 г. 20:11
Доллар снижается к мировым валютам после Дня благодарения в США

Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером опускается, биржи США возвращаются к торгам после празднования Дня благодарения в четверг, евро поддерживается сильной статистикой по Европе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 (по бакинскому времени) курс евро к доллару рос до 1,194 доллара США за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1913 доллара США за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,06 иены со 104,25 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 91,89 пункта.

В четверг биржи США были закрыты в связи с национальным праздником – Днем благодарения. В пятницу на американских фондовых площадках будет сокращенный торговый день.

Курс евро поддержала сильная внутренняя статистика по Франции. ВВП страны в третьем квартале, по окончательной оценке, вырос на 18,7% по сравнению со вторым. Аналитики ожидали сохранение показателя на уровне предварительной оценки роста в 18,3%. В годовом исчислении показатель снизился на 3,9%.

Фондовые рынки США при этом показывают рост на 0,2-0,9%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ второй раз за неделю обновил исторический рекорд.

"Мы наблюдаем рост различных индексов фондового рынка до исторических максимумов, поэтому доллар находится под давлением", — цитирует агентство Reuters мнение старшего валютного стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley). Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому склонность к риску негативно сказывается на спросе на американскую валюту.

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