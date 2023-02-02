Доллар подешевел к мировым валютам после заседания ФРС США

Доллар в четверг утром дешевеет к другим основным мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и заявлений главы регулятора по инфляции.

Доллар в четверг утром подешевел к другим основным мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и заявлений главы регулятора по инфляции.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,1023 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара. Курс доллара к иене опустился до 128,47 иены со 128,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,36%, до 100,85 пункта.

ФРС в среду вечером ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции.