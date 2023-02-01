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ФРС США повысила ставку до 4,50-4,75%

ФРС США повысила ставку до 4,50-4,75% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам первого в этом году заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75%/
Финансы
1 февраля 2023 г. 23:27
ФРС США повысила ставку до 4,50-4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам первого в этом году заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75%/

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%", - говорится в сообщении.

За решение проголосовали все члены комитета. При этом ФРС считает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона ставки будет уместным для достижения целей денежно-кредитной политики.

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