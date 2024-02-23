Чистый убыток "Азтелеком" вырос более чем вдвое

ООО "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистым убытком в размере 26,101 млн манатов.

ООО "Азтелеком" при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистым убытком в размере 26,101 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это в 2,25 раза больше, чем в 2021 году.

В результате нераспределенная прибыль компании в размере 14,2 млн манатов сменилась накопленным убытком в размере 11,901 млн манатов.

На 1 января 2023 года активы ООО составили 270,852 млн манатов, что на 16,5% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании выросли на 73,7% - до 77,286 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 3% - до 193,566 млн манатов.

Напомним, что "Азтелеком" был создан в 2015 году на базе одноименного Производственного объединения, действующего с 1996 года. Его уставный капитал составляет 22,525 млн манатов. Компания, являющаяся национальным оператором связи, оказывает различные услуги частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям.