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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 39%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 39% В январе-апреле этого года банковский сектор Азербайджана получил 345,2 млн манатов чистой прибыли.
Финансы
23 мая 2023 г. 11:54
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 39%

В январе-апреле этого года банковский сектор Азербайджана получил 345,2 млн манатов чистой прибыли.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 39,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 4 месяца операционные доходы банков составили 1 472 млн манатов (на 28,8% больше, чем год назад), операционные расходы - 936,5 млн манатов (на 26,6% больше), отчисления в специальные резервы - 101,7 млн манатов (на 4,2% больше), непредвиденные доходы - 0,3 млн манатов (год назад не было), а выплаты подоходного налога - 88,9 млн манатов (на 55,7% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijani banking sector's net profit up by 39%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 39 % artıb

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