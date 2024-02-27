Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась на 10%

Банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в 99,6 млн манатов в январе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце операционные доходы банков составили 462,7 млн манатов (на 29,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года), операционные расходы - 311,7 млн манатов (+43,05%), отчисления в специальные резервы - 29,3 млн манатов (+7,3%), прочие расходы - 0,1 млн манатов (без изменений), а выплаты подоходного налога - 21,9 млн манатов (-3,5%).