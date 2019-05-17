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ЧБТР представит новую стратегию по Азербайджану до конца года - ЭКСКЛЮЗИВ

​ЧБТР представит новую стратегию по Азербайджану до конца года

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) разрабатывает новую стратегию для Азербайджана и готовится представить ее к концу этого года.

Об этом рассказал Report президент банка Дмитрий Панкин на Астанинском экономическом форуме (AEF-2019) в Нур-Султане, Казахстан.

По его словам, в связи этим он посетит Азербайджан: "Я думаю, что к концу года мы подготовим и представим эту стратегию. В связи с этим ожидается мой визит в Азербайджан".

Стратегия будет охватывать период с 2019 по 2022 годы.

Напомним, что доля Азербайджана в акционерном капитале ЧБТР составляет 5%. Доля страны в кредитном портфеле банка составляет 7,2%.

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