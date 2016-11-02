ЦБА разместил краткосрочные ноты в объеме 50 млн. манатов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, сбор заявок в ходе аукциона состоится с 11:00 по 12:30 в соответствии с торговым регламентом биржи.

Отметим, что на аукцион выставлено 500 тыс. нот номиналом 100 манатов (50 млн. манатов) со сроком обращения 28 дней. Пять инвесторов представили 7 заявок по ценным бумагам. Общая сумма заявок по номиналу составила 64 236 300 манатов.

Заявки представлены в ценовом интервале от 98,8475 манатов (14.9906%) до 98,9228 манатов (14,0005%). Цена отсечения по облигациям со стороны ЦБА была определена в 98,8483 манатов (14,9801%), средневзвешенная цена – 98,8687 манатов (14.7117%).

Расчеты по заключенным сделкам произведены сегодня. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 50 млн. манатов. Срок погашения облигаций – 30 ноября 2016 года.