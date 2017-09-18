ЦБА: Азербайджан на 18% повысил импорт товаров во втором квартале

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Во 2-м квартале 2017 года стоимость импортируемых в Азербайджан товаров выросла на 299 млн долларов или 17,9% и составила 1 965 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщается в статистическом отчете Центробанка Азербайджана (ЦБА) по платежному балансу.

Согласно отчету, в 1-м квартале Азербайджан импортировал товаров на 1 666 млн долларов.

Во 2-м квартале текущего года в ненефтяном секторе импортировано товаров на 1 706 млн долларов. Прирост составил 314 млн долларов или 22,6%. В 1-м квартале этот показатель был равен 1 392 млн долларов.

Во 2-м квартале Азербайджан экспортировал товаров на 3 555 млн долларов. По сравнению с 1-м кварталом серьезных изменений не наблюдалось. Так, в 1-м квартале Азербайджан экспортировал товаров на 3 556 млн долларов. Во 2-м квартале экспорт в ненефтяном секторе увеличился на 204 млн долларов или 80,3% и достиг 459 млн долларов.

Удельный вес ненефтяного сектора в структуре экспорта вырос до 12,9%. В 1-м квартале этот показатель составил 7,1%.

В целом, внешнеторговый баланс Азербайджана во 2-м квартале завершился с профицитом в 1 589 млн долларов. Это на 301 млн долларов или 15,9% меньше по сравнению с 1–м кварталом.