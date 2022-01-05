ЦБ Азербайджана выдал лицензию НКО SF Azerbaijan

Решением Правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации ООО SF Azerbaijan выдана лицензия.
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.
Тем самым число имеющих лицензию НКО в стране достигло 56.
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала SF Azerbaijan в сентябре прошлого года по юридическому адресу - город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рагимова, 179, где расположено отделение Veraj ОАО Muğan Bank. Уставный капитал компании 300 тыс. манатов, а законным представителем является Мурадов Фуад Джалил оглы.
По указанному адресу также действуют ОАО "Инвестиционная компания MFX-Trading" и ООО Muğan Lizinq.