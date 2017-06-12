Bloomberg: ФРС дважды повысит ставку в этом году

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) в этом году дважды повысит процентные ставки и, несмотря на заметное снижение инфляционного прогноза, начнет сокращать баланс до конца года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством среди 49 экономистов в период с 5 по 8 июня, ФРС повысит процентные ставки на заседании 14 июня и в сентябре. Ранее экономисты прогнозировали повышение ставок в июне и декабре.

Старший экономист Нью-Йоркского отделения банка Societe Generale Омар Шариф отмечает, что инфляция замедляется, и это может помешать достижению целевого уровня: "ФРС следует проявлять осторожность".