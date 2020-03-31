​Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль

В январе-феврале текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 97,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 99% или примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2 месяца операционные доходы банков составили 443,9 млн манатов (на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 286,2 млн манатов (+9,9%), отчисления на специальные резервы - 41,9 млн манатов (-58%), выплаты по налогу на прибыль - 17,9 млн манатов (+59,8%).