​Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль на 32%

В январе-марте текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 163 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 3 месяца операционные доходы банков составили 675,6 млн манатов (на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 439,5 млн манатов (+12,8%), отчисления на специальные резервы - 48,1 млн манатов (-60,8%), выплаты по налогу на прибыль - 24,9 млн манатов (+60,7%).