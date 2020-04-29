​Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль на 32%

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В январе-марте текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 163 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца операционные доходы банков составили 675,6 млн манатов (на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 439,5 млн манатов (+12,8%), отчисления на специальные резервы - 48,1 млн манатов (-60,8%), выплаты по налогу на прибыль - 24,9 млн манатов (+60,7%).