Банковский сектор Азербайджана сократился более чем на 16%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Совокупные активы банковского сектора Азербайджана на 1 декабря 2017 года составили 26 393,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), активы сократились на 16,05% по сравнению с началом года.

Выданные клиентам кредиты составили 10 143,5 млн манатов или 38,4% общего объема банковских активов. За 11 месяцев текущего года кредитный портфель банков сузился на 28,8%.

За отчетный период общие обязательства банков сократились на 21,25% - до 23 255 млн манатов, депозитный портфель - на 4,2%, составив 15 723 млн манатов. Из них 7 346,6 млн манатов пришлось на депозиты физических, 8 376,4 млн манатов – юридических лиц. В январе-ноябре вклады населения сократились на 1,1%, средства компаний - на 6,7%.

С начала года обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 67,65% - до 548,6 млн манатов.

За этот период общий капитал кредитных организаций увеличился на 64,45% и достиг 3 138,9 млн манатов.