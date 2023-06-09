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В Азербайджане НКО смогут выпускать кредитные карты

В Азербайджане НКО смогут выпускать кредитные карты В Азербайджане предлагается предоставить право выпуска кредитных карт небанковским кредитным организациям (НКО).
Финансы
9 июня 2023 г. 12:59
В Азербайджане НКО смогут выпускать кредитные карты

В Азербайджане предлагается предоставить право выпуска кредитных карт небанковским кредитным организациям (НКО).

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроектов, связанных с финансовой сферой.

По его словам, законопроекты подготовлены в соответствии с указом главы государства от 28 ноября 2019 года "О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг".

"Согласно документам, полномочия органа надзора за финансовым рынком, в том числе его обязательства и права в области лицензирования, регулирования и контроля, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг возложены на Центральный банк Азербайджана. При подготовке законопроектов использовались международный опыт, рекомендации Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Одним из нововведений для НКО является определение пруденциальных требований для повышения финансовой устойчивости. Так, будут определены максимальный размер кредитного риска, минимальный размер капитала, соотношение обязательств к капиталу и т.д.", - сказал он.

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