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    Банк Англии сохранил учетную ставку стабильной

    Банк подтвердил объем выкупа активов с финансовых рынков© Shutterstock.com

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Банк Англии (BoE) принял решение сохранить основные параметры монетарной политики.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, BoE сохранил учетную ставку на уровне 0,25% годовых.

    Кроме того, банк подтвердил объем выкупа активов с финансовых рынков в 435 млрд фунтов стерлингов (574 млрд долларов).

    Отметим, что решение BoE полностью совпало с ожиданиями опрошенных агентством аналитиков.

    Однако часть инвесторов на фоне роста инфляции в августе ожидала сокращение регулятором объема выкупа активов. Шаг BoE привел к росту курса фунта стерлингов, который подорожал на 0,6% - до 1,3290 USD/GBP.

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