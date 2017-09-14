Банк Англии сохранил учетную ставку стабильной

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Банк Англии (BoE) принял решение сохранить основные параметры монетарной политики.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, BoE сохранил учетную ставку на уровне 0,25% годовых.

Кроме того, банк подтвердил объем выкупа активов с финансовых рынков в 435 млрд фунтов стерлингов (574 млрд долларов).

Отметим, что решение BoE полностью совпало с ожиданиями опрошенных агентством аналитиков.

Однако часть инвесторов на фоне роста инфляции в августе ожидала сокращение регулятором объема выкупа активов. Шаг BoE привел к росту курса фунта стерлингов, который подорожал на 0,6% - до 1,3290 USD/GBP.