AzerGold увеличил экспортные доходы на 43%

В январе-июле этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 76,3 млн долларов США.

В январе-июле этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 76,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Общий капитал ЗАО AzerGold в 2019 году составил 27,57 млн долларов США, в 2020 году этот показатель вырос на 70,56 млн долларов США (255,9 %) и превысил 98 млн долларов США.