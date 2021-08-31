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AzerGold увеличил экспортные доходы на 43%

AzerGold увеличил экспортные доходы на 43% В январе-июле этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 76,3 млн долларов США.
Финансы
31 августа 2021 г. 16:35
AzerGold увеличил экспортные доходы на 43%

В январе-июле этого года ЗАО AzerGold экспортировало продукцию на сумму 76,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Общий капитал ЗАО AzerGold в 2019 году составил 27,57 млн долларов США, в 2020 году этот показатель вырос на 70,56 млн долларов США (255,9 %) и превысил 98 млн долларов США.

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Версия на английском языке AzerGold sees 43% rise in revenues from exports
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” ixrac gəlirlərini 43 % artırıb

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