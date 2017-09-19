Азербайджанский манат может укрепиться

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ При положительном платежном балансе может сформироваться тренд укрепления маната.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов (ЦБА), отвечая на вопрос журналистов по поводу возможных перспектив укрепления маната.

"Манат находится в режиме плавающего курса. При положительном платежном балансе может сформироваться тренд укрепления маната. Но это решает рынок. Однако правительство и ЦБА должны решить, насколько в целом соответствует укрепление маната осуществляемой в стране экономической стратегии. Здесь в центре внимания должны быть поддержка и диверсификация экспорта", - добавил глава ЦБА.