Азербайджанские СМИ в следующем году получат из бюджета субсидии в размере 65 млн манатов

В 2024 году для обеспечения деятельности средств массовой информации в Азербайджане, в том числе ЗАО “Азербайджанских телевизионных и радиовещательных передач” (AzTV), Общественной телерадиовещательной компании, Азербайджанского национального представител

В 2024 году для обеспечения деятельности средств массовой информации в Азербайджане, в том числе ЗАО “Азербайджанских телевизионных и радиовещательных передач” (AzTV), Общественной телерадиовещательной компании, Азербайджанского национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании “Мир”, предусмотрена финансовая помощь (субсидия) в размере 64,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно отчету, это на 11,2% больше утвержденного прогноза на 2023 год. Увеличение в основном связано с расходами по налоговым обязательствам AzTV.